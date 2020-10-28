"الشباب" الإرهابية تقصف مطار "واجد" الصومالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قصف مسلحو حركة الشباب الإرهابية، الأربعاء، مطار واجد بمحافظة بكول جنوب غربي الصومال، واقتحمت المدينة قبل انسحابها بعد مواجهات مع الأمن

وأفادت وسائل صومالية بأن عناصر الحركة شنت هجوما شرسا على المدينة من عدة جهات، عقب قصف المطار، وتمكنت من التسلل إلى داخل المدينة.



وأسفر اقتحام المدينة عن اندلاع قتال عنيف مع قوات حكومية، فيما سيطر الإرهابيون على أجزاء من المدينة لفترة قصيرة قبل انسحابها عقب اشتباكات مع الأجهزة الأمنية، وفق المصدر نفسه.



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ولا يعرف حتى الآن رسميا الخسائر الناجمة عن القتال الذي دار بين القوات الحكومية ومليشيات الشباب في مدينة واجد، لكن الوضع العام في المدينة عاد إلى الهدوء بعد المواجهات المسلحة.

وعقب المواجهات، قامت القوات الأمنية بعمليات أمنية لتمشيط المدينة وتعقب الإرهابيين داخل المدينة.



ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الحكومة الصومالية حول الخسائر المحتملة جراء هجوم المليشيات الإرهابية على المدينة، والقصف الذي استهدف مطارها.

