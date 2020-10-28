بري يبشر بقرب تشكيل حكومة لبنان خلال 5 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، أن الحكومة الجديدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام في حال بقيت الأجواء "إيجابية".

وحذر من أن الطائفية تشكل "نقمة"، مشددا على أنه آن الأوان لأن يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل مذهبه.

ونقل مكتب بري عنه قوله فى بيان إن "الحكومة قد تبصر النور في غضون أربعة أو خمسة أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حاليا".

وتسود مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية أجواء إيجابية، وفق مراقبين، وسط تكتم شديد على تفاصيل المباحثات، إضافة إلى جملة من اللقاءات أجراها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري مع الرئيس ميشال عون بعيدا عن الإعلام.

وفيما قالت وسائل إعلام محلية إن الحريري عقد، صباح اليوم، لقاء غير معلن مع عون، أعلنت الرئاسة، مساء الثلاثاء، أن الرئيس استقبل الحريري واستعرض معه الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم على صعيد التشكيل الجديدة.

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ووفق المصادر نفسها، بحث الحريري في لقاء الأمس مسودة الحكومة وإطارها وعدد وزرائها.

وبخصوص ثاني جولات مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، المنعقدة اليوم، جدد بري التأكيد على أن الاجتماعات التي يجريها لبنان في منطقة الناقورة (جنوب) تهدف حصراً لتثبيت حقوقه بالاستثمار على ثرواته كاملة.

وشدد بري على أن لبنان لا يمكن أن يستمر إذا ما أمعن السياسيون في مقارباتهم لمختلف الأمور من خلال المعايير الطائفية والمذهبية، لافتا إلى أنه "آن الأوان لأن يكون اللبناني منتمياً لوطنه قبل مذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة".

ويأتي تكليف الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بعد حوالي سنة من تقديم استقالة حكومته السابقة في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في 17 من الشهر نفسه.