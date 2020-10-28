شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ولي عهد أبوظبي: النبي محمد أرسى أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى المولد النبي أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسى أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة.



وقال عبر تويتر: مولده خير وبركة، وبعثته نور وهداية، أتم مكارم الأخلاق، وأرسى بسيرته العطرة أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة، رسول المحبة والتسامح والسلام، سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين، إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق، وفي ذكرى مولده نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي عهد أبوظبي: النبي محمد أرسى أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.