شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تسجل 416 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم (الأربعاء) تسجيل 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 433 حالة إضافية، و19 حالة وفاة جديدة.

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ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 346.047 حالة، من بينها 8149 حالة نشطة، منها 769 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 332.550 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5348 حالة وفاة.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: المدينة المنورة (75)، الرياض (49)، مكة المكرمة (47)، العقيق (19)، خميس مشيط (19)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: مكة المكرمة (71)، الرياض (60)، المدينة المنورة (43)، الدمام (20)، المبرز (19)، خيبر (17)، ينبع (14).