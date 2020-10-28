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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقعات الطقس غدا الخميس في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.حركة الرياح : جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س أحياناً.
الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:23 الثاني عند 00:14 الجزر الأول عند الساعة 18:20 الثاني عند الساعة 06:06 بحر عمان: خفيف - متوسط الموج.
فيما سيحدث المد الأول عند 08:13 الثاني عند الساعة 21:05 الجزر الاول عند الساعة 14:50 والجزر الثاني عند الساعة 02:55.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:
المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبو ظبي 32 21 70 15
دبــي 31 22 70 10
الشارقة 33 20 75 15
عجمان 33 22 75 15
أم القيوين 33 17 80 20
رأس الخيمة 33 17 75 15
الفجيرة 31 21 50 20
العين 31 21 65 15
ليوا 32 20 80 15
الرويس 30 21 85 40
السلع 31 20 90 35
دلما 32 25 65 40
طنب الكبرى 31 23 65 30
طنب الصغرى 31 23 65 30
أبو موسى 31 23 65 30.
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