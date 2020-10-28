شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رسول الله.. الرحمة المهداة.. عدد خاص لمجلة المصور فى المولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان "محمد رسول الله.. الرحمة المهداة"، أصدرت مجلة المصور برئاسة الكاتب الصحفى أحمد أيوب عدد جديد، وذلك فى ملف خاص بمناسبة المولد النبوى الشريف وجاء فى صدارة الغلاف موضوعا بعنوان: " محمد رسول الله.. الرحمة المهداة، سيرته هداية للبشر وفضح لجماعة الإرهاب والضلال".

وتنشر المجلة، حوارا للسيد الشريف نقيب الأشراف قال فيه :" نقتدى بأخلاق النبى فى التعامل مع الآخر"، ومقالا للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تحت عنوان :" الإسلام لا يعرف الظلم والرسول لم يقاتل الا لرد العدوان "، مما تضمن العدد مقالا للكاتب الصحفى أحمد ايوب تحت عنوان :" حبا فى رسول الله ".

كما تضمن العدد مقالا للدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية تحت عنوان :" افتراء الجماعة الإرهابية على السيرة النبوية "، وتقريرا تحت عنوان :" السيرة النبوية تفضح جرائم جماعة الإخوان الإرهابية".