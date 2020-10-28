شكرا لقرائتكم خبر عن محمد تيسير مطر مهنئا الأمة الإسلامية والعربية بالمولد النبوى: مناسبة تدفعنا لنشر التسامح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد تيسير مطر، الأمين العام لحزب إرادة جيل ومرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب المقبلة بالقائمة الوطنية من أجل مصر، جميع الدول العربية والمسلمين في أركان العالم بمناسبة ذكرى مول الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأصدر محمد تيسير مطر بيانا بمناسبة ذكرى مولد الرسول، قال فيه :"كل عام وأمتنا الإسلامية والعربية بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف، ونتمنى في يوم ذكرى مثل هذه أن نتعاهد على نشر التسامح والمحبة في بلدنا، ونحتذى بأخلاق نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام".



محمد تيسير مطر

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وأشاد محمد تيسير مطر بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خلال احتفالية ذكرى مولد الرسول التي أقيمت اليوم، مثمنا حديث الرئيس السيسى عن قضية الوعي وفهم صحيح الدين وتأكيده أن مقاصد الأديان قائمة على تحقيق مصالح البلاد ومنفعة العباد وليس التطرف وأن رسالة الإسلام جاءت انتصارا لحرية الإيمان والعقائد.



محمد تيسير

وأضاف محمد تيسير مطر :" الرئيس السيسى كان واضحا وحاسما كعادته دائما عندما أكد أن بناء الوعي الرشيد يتطلب تضافر كافة المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية للإسهام في بناء الشخصية القوية السوية والقادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وأن الحريات لم تأتِ مطْلقة حتى لا تحولها أهواء النفس البشرية إلى فوضى تبيح التخريب والتدمير وينبغي أن تقف عند حدود حريات الآخرين وأنه يجب أن تكون ذكرى مولد النبي (صلى الله عليه وسلم) نبراسًا يضئ لنا الطريق لنعمر ونحقق المفهوم الحقيقي للرحمة في مواجهة جماعات القتل والتخريب".