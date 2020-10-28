شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الإعلاميين: الإعلام المصرى نجح فى التصدى لزيف وخداع قنوات أهل الشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن عدلى، رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، أن الشائعات خطر يجب مواجهته فى ظل نجاحات مستمرة للدولة المصرية فى كل المجالات والإعلام المصرى نجح فى التصدى له وكشف زيف إعلام أهل الشر، مضيفا أن هدف إعلام أهل الشر هو تشويه صورة الدولة المصرية وقيادتها ومؤسساتها بالدرجة الأولى واستقطاب الجمهور المصرى وخصوصًا البسطاء منهم وتحريضهم ضد الدولة والتلاعب بعقولهم من خلال نشر معلومات وأخبار كاذبة غرضها إثارة غضب الشعب المصرى وهو ما يجب التصدى له من خلال وسائل الإعلام الوطنية.

وأضاف أيمن عدلى، خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الانسان عن حقوق الإنسان والممارسات الاعلامية الهدامة، أن الجماعات الإرهابية تحرص دائمًا على زرع الفتنة والتشكيك فى الدولة ومؤسساتها والحديث الدائم بعدم جدوى المشروعات القومية التى تنفذها الدولة وهو ما يحب مواجهته من خلال بث انجازات ومشروعات الدولة وكيف حققت نجاحات غير مسبوقة فى قطاعات الدولة وهو ما ينعكس على المواطن المصري.

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وطالب أيمن عدلى، بمزيد من الجلسات النقاشية التى يتم فيها وضع إستراتيجيات لمواجه الشائعات والأفكار الهدامة.

ومن جانبه، قال الدكتور سامى الشريف، أستاذ الإعلام، إن قناة الجزيرة نشأت فى دولة تاريخها أقل من نشأت حديقة حيوان الجيزة، مضيفا أن حمزة زوبع ومعتز مطر ومحمد ناصر انجاس باعوا أوطانهم

و ذكر الشريف خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المجلس تحت عنوان "حقوق الإنسان والممارسات الإعلامية"، أنه يجب تجاهل بذاءات الإعلام المعادى وتقديم الحقائق للمواطنين، متابعا :"مصر دولة وهم أجراء وخارجين عن القانون، نحن حضارة وهم حفاة عراة".