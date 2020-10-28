غدًا.. فصل التيار الكهربائي عن 3 أحياء بمدينة طور سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت هندسة كهرباء مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، تنفيذ برنامج الصيانة الدورية المبرمجة.

وقال المهندس أحمد الجوهري، رئيس شبكات كهرباء مدينة الطور، إنه سيجرى فصل التيار الكهربائي غدًا الخميس، لمدة 5 ساعات عن 3 أحياء بمدينة الطور، بداية من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 1:30 ظهرًا .

وأوضح رئيس شبكات كهرباء مدينة الطور، أن الأحياء التي سيجرى فصل التيار الكهربائي عنها هي:"الـ 840 وحدة بداية من عمارة رقم 96 حتي عمارة رقم 130، إسكان البنك الجديد، من عمارة رقم 1 حتي عمارة رقم 27، وعمارات الإيواء العاجل بتوشكي، والمركز الطبي الحضري، وخزان مياه توشكي، والمدارس والمخابز والمحلات التي تقع في نطاق بهذه المناطق.