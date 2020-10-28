البرازيل: إصابات كورونا تصل إلى 5.44 مليون والوفيات 157 ألفا و946

محمد اسماعيل - القاهرة - ريو دي جانيرو- (د ب أ):
ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19-" في البرازيل إلى 5.44 مليون إصابة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء بتوقيت ساو باولو، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.
وبلغ عدد حالات الوفاة في البرازيل 157 ألفا و946 حالة وفاة، بينما تعافى 4.91 مليون شخص من مرض "كوفيد-19"، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا.
ومر نحو 35 أسبوعا منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البرازيل.
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