بومبيو يجري زيارة "مفاجئة" إلى فيتنام

محمد اسماعيل - القاهرة - هانوي- (د ب أ):

أعلنت الحكومة الفيتنامية، الأربعاء، في بيان أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور فيتنام في يومي 29 و30 أكتوبر، وسط تحقيق أمريكي بشأن ما تردد حول التقليل من قيمة العملة الفيتنامية.

وجاء في البيان، الذي نُشر على البوابة الإخبارية الرسمية للحكومة، أن زيارة بومبيو تأتي بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأكد رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك أن فيتنام تعتبر الولايات المتحدة واحدة من أكبر شركائها، وأعرب عن رغبته في تعزيز الشراكة، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والاستثمار.

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ويجري مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة حاليا تحقيقا مع فيتنام بشأن ما تردد حول تخفيض قيمة عملتها بطريقة قد تضر بالتجارة الأمريكية. كما يحقق في شرعية تجارة الأخشاب في الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وقال فوك في البيان إن سياسة سعر الفائدة على العملة الفيتنامية ليست مصممة لاكتساب مزايا تصديرية أو تعزيز الإنتاج المحلي.

وخلال اجتماع مع آدم بوهلر، رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، في هانوي يوم الاثنين، ورد أن فوك قال إنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء "تقييم أكثر موضوعية للواقع في فيتنام".

وقبل وصوله إلى فيتنام، قام بومبيو بزيارات دبلوماسية إلى الهند وسريلانكا وإندونيسيا.