تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 11 بنكا، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، والبركة عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.