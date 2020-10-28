بريطانيا.. تحذيرات من اقتحامات للمنازل خلال موسم الأعياد

وجهت الشرطة البريطانية، تحذيرات من احتمال اقتحام المنازل خلال موسم الأعياد، في حال انتهاك المواطنين لقواعد الإغلاق وقاموا بالتجمع بأعداد كبيرة في منازلهم.
و قال المتحدث باسم شرطة وست ميدلاندز ديفيد جاميسون: "إذا علمنا أن مجموعات كبيرة من الناس تتجمع، فسيتعين على الشرطة التدخل واقتحام المنزل، الشرطة لا تريد منع الناس منالاستمتاع بعيد الميلاد... لكننا هنا لتطبيق اللوائح الحكومية"، وفقًا لسبوتنيك.
وأضاف قائلًا: "من المعروف أنه في إطار ما يسمى بقاعدة الستة، لا يمكن لأكثر من ستة أشخاص التجمع، سواء في الهواء الطلق أو في الداخل".
وتواجه المملكة المتحدة، مثل الكثير من الدول
وجاء في تقرير نشرته صحيفة بريطانية، أن علماء بريطانيين توقعوا أن تكون الموجة الثانية لانتشار وباء كورونا (كوفيد-19) في فصل الشتاء المقبل أسوأ بكثير بل وأكثر فتكا من الموجة الأولى.
ودفع التحليل الذي أجرته المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ المستشارين الحكوميين إلى الضغط على جونسون لاتخاذ تدابير أكثر صرامة للسيطرة على الفيروس.
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