بومبيو يزور فيتنام ضمن جولته الآسيوية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى سريلانكا قادمًا من الهند في إطار جولة من أربع محطات تهدف إلى دعم الحلفاء في مواجهة التوسعات السياسية والعسكرية المتزايدة للصين في المنطقة في السنوات الماضية.
وأعلنت حكومة فيتنام أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور البلاد، يومي الخميس والجمعة، ضمن جولته الآسيوية، وفقًا لوكالة سبوتنيك.
ومن المقرر أن يعقد بومبيو اجتماعات في إندونيسيا، غدًا الخميس.
وجاء الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى فيتنام، في بيان مقتضب على الموقع الإخباري للحكومة اليوم الأربعاء.
ولم تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن بومبيو سيضيف فيتنام إلى جولته التي تشمل أربع دول.
من ناحية أخرى قال بومبيو، اليوم الأربعاء، إن واشنطن ستفتح سفارة في جزر المالديف للمرة الأولى.
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