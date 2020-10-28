تسجيل 814 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 814 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 123906 في حين تم تسجيل 7 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 763 حالة.

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله

السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 107 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8220 حالة.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 7431 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 896986 فحوصات.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصية بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.