بومبيو: أمريكا تنوي فتح أول سفارة لها في جزر المالديف

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، خلال جولته الآسيوية، عن رغبة أمريكا في فتح سفارة في جزر المالديف لأول مرة في تاريخها.

وقال بومبيو، خلال مؤتمر صحفي عقد على جزيرة بالقرب من دولة مالي، عاصمة الأرخبيل، إن "فتح هذا المرفق، لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه يستحق ذلك".

وشدد على أهمية هذه الخطوة، مشيرا إلى أنها

"الشيء الصحيح الذي يجب القيام به"، لافتا إلى الدور المهم الذي ستلعبه السفارة بين المحيطين، الهندي والهادئ، والدور الذي تلعبه في المجتمع الدولي.

ووصل بومبيو، في وقت سابق، إلى سريلانكا قادما من الهند، في إطار جولة من أربع محطات، تهدف إلى دعم الحلفاء في مواجهة "التوسعات

Advertisements

السياسية والعسكرية المتزايدة للصين في المنطقة في السنوات الماضية".

وانتقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بكين خلال جولته الآسيوية ،اليوم الأربعاء، قائلًا إن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف "كحيوان مفترس" في سريلانكا وفقاً لروسيا اليوم .

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، في العاصمة السريلانكية كولومبو، "يتبين لنا من الاتفاقات

السيئة وانتهاك السيادة، وانعدام القانون في البر والبحر أن الحزب الشيوعي الصيني يتصرف كحيوان مفترس، بينما تتصرف الولايات المتحدة بطريقة مختلفة، فنحن هنا كصديق وشريك".