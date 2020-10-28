التحالف العربي يدمر عددًا من الطائرات المفخخة للحوثيين

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الأربعاء، تدمير عدد من الطائرات المسيرة مفخخة أطلقتها ميليشات الحوثي نحو السعودية.
وأضاف التحالف : "أنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين"، مؤكدًا دعم الشرعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح يوم الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية.
وأشار فى تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم
وفي وقت سابق صرح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات لتحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثيين "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".
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