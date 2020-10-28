1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية ،اليوم الأربعاء، 1400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في الإمارات إلى 129 ألفا و24 إصابة .

وذكرت الصحة الإماراتية أنه تم تسجيل 3 وفيات، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى

485 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 2189 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم التام ليكون مجموع حالات الشفاء 124 ألفا و647 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1390

إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 127 ألفًا و624 حالة.



وأضافت الوزارة أن هناك 1708 حالات جديدة تعافت من الفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 122 ألفًا و458 حالة.