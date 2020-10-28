أردوغان .. أتفقت مع بوتين للتعاون معاً لحل أزمة كاراباخ

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه اقترح على نظيره الروسي فلاديمير بوتين توحيد جهودهما من أجل التوصل إلى تسوية نهائية لنزاع كاراباخ وفقاً لروسيا اليوم.

وصرح في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء أمام الكتلة البرلمانية لـحزب العدالة والتنمية الحاكم، أن المكالمة الهاتفية التي أجراها أمس مع بوتين تطرقت إلى مستجدات الوضع في كاراباخ،

مضيفا أنهما اتفقا على العمل معا في سبيل إيجاد حل سلمي لما يحدث في جنوب القوقاز.

وأشار أردوغان إلى أنه سيجري بناء على الاتفاق المبرم محادثات مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فيما سيتفاوض بوتين مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بغية اتخاذ خطوة

Advertisements

صادقة في هذا الصراع.

كما ذكر الرئيس التركي أنه أبلغ نظيره الروسي في المكالمة عن مشاركة نحو ألفين من عناصر "حزب العمال التركستاني" في نزاع كاراباخ إلى الجانب الأرمن، ردا على تقارير عن مسلحين من الشرق الأوسط يقاتلون إلى جانب أذربيجان.

وعلى صعيد الموضوع قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق من اليوم أن بوتين وأردوغان لم يناقشا في المكالمة إمكانية مشاركة تركيا في تسوية النزاع.