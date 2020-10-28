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تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

مسيرة حوثية - أرشيفية

أعلن دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، عن تدمير مسيرات مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية نحو المملكة العربية .

وأكد تحالف دعم الشرعية أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مشيرا أنه سيحاسب العناصر الإرهابية التي تحاول استهداف المدنيين.

وكانت القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” قد أعلنت أمس الثلاثاء، أيضا اعتراض و تدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.

و أكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف – في بيان – أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح الثلاثاء من اعتراض و تدمير طائرة دون طيار “مفخخة” أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لإستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة العربية السعودية.

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