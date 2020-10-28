خمس سنوات على اندلاع “حراك الريف “..معتقلو الحراك يدعون اليوم إلى تكريم روح محسن فكري

يصادف اليوم 28 أكتوبر، وفاة محسن فكري، في مدينة الحسيمة، والذي لقي مصرعه مسحوقًا وسط آلة ضغط، خاصة بشركة لجمع النفايات، قبل خمس سنوات، أي يوم 28 اكتوبر 2016.

وتعد وفاة محسن فكري، اندلاع الشرارة الأولى لحراك الريف، فبعد الحادث، انطلقت احتجاجات في مدينة الحسيمة، وازداد حجم المتظاهرين بقدوم آخرين من المناطق المجاورة للحسيمة منددين عبارات غاضبة ومطالبين بمطالب اجتماعية

ودعا، قبل أسابيع، معتقلي هذا الحراك الستة، القابعين في سجن طنجة 2، إلى تخليد وفاة محسن فكري، يوم 28 أكتوبر الجاري. وذلك بحسب ما أعلنه كل من والد ناصر الزفزافي، وشقيق محمد أحمجيق، المحكومان عليهما بـ20 سنة سجنا نافذا، على خلفية “حراك الريف”.

وأوضح محمد الزفزافي، والد ناصر المعتقل ناصر، في حديثه مع “اليوم24″، أن معتقلي “حراك الريف” ( محمد حاكي؛ سمير إغيذ، وزكريا أضهشور، ومحمد جلول، وناصر الزفزافي؛ ونبيل أحمجيق ) يدعون إلى تخليد وفاة محسن فكري تكريما لروحه، يوم 28 أكتوبر في الساعة العاشرة ليلا.

وطالب المعتقلين المذكورين، بحسب المتحدث نفسه، في دعوتهم هاته بالابقاء على النفايات داخل المنازل، وعدم إخراجها في تلك الليلة (نظرا إلى طحن محسن فكري في حاوية الأزبال في تلك الليلة المشؤومة)، وتعويضها بإخراج الورود، ووضعها عند عتبة باب المنزل.

