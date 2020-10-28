اختراق موقع حملة ترامب.. والمهاجمون: إدارة الرئيس متورطة في نشأة كورونا

تعرض موقع حملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للاختراق، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء (الثلاثاء بالتوقيت المحلي)، ووجه المهاجمون رسالة إلى الناخبين، مؤكدين أن لديهم أسرارا عن نشأة فيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردته وكالة سبوتنيك.

ويأتي الاختراق، قبل أقل من أسبوع، على الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقرر لها، يوم 3 نونبر المقبل، بينما تتهم جهات حكومية، واستخباراتية أمريكية دولا خارجية بمحاولة التدخل في السباق الانتخابي.

وقت الحقيقة

ووجه المهاجمون رسالة بعد السيطرة على الموقع الإلكتروني لفترة وجيزة قالوا فيها، “لقد اكتفى العالم من الأخبار الأخبار الكاذبة، التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب، يوميا.. حان الوقت ليعرف العالم الحقيقة”، وفقا لموقع شبكة “فوكس نيوز”.

إدارة ترامب متورطة في نشأة كورونا

وزعم المهاجمون، أيضا، أن “أجهزة متعددة في حملة الرئيس تم اختراقها، ما أتاح لهم الوصول الكامل إلى ترامب، وأقاربه”، كما ادعى منفذو الهجوم الإلكتروني، “أنهم حصلوا على معلومات سرية، تُظهر أن (إدارة ترامب متورطة في أصل فيروس كورونا)”.

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وأشار المهاجمون إلى أن “الرئيس ترامب تواطأ مع جهات أجنبية للتلاعب بانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020”. وبحسب موقع “بيزنيس إنسايدر”، “لا يوجد أي دليل على أن منفذي الهجوم تمكنوا من الوصول إلى هذه المعلومات”.

وتضمنت الرسالة، التي وجهها منفذو الهجوم “عناوين لمحفظتي عملات مشفرة”، وحثت زوار الموقع على “التصويت” لـ (معرفة ما إذا كان يجب أو لا ينبغي الإفصاح عن المعلومات السرية المزعومة) عن طريق إرسال الأموال إلى إحدى المحفظتين”.

ويعتبر الهجوم عملية احتيال محتملة، اخترقت حسابات شخصيات شهيرة في موقع تويتر، من بينها حساب المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن، وطالبت بدفع عملات رقمية كتبرعات، في يوليوز الماضي.

رد حملة ترامب

قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن “موقعها الإلكتروني الرسمي تعرض للتشويه، أمس الثلاثاء، وإنها تعمل مع جهات إنفاذ القانون لتحري مصدر الهجوم”.

وأضافت الحملة في بيان، أرسل بالبريد الإلكتروني، أنه “لم يكن هناك أي كشف لبيانات حساسة، لأنه لا يتم تخزين أي منها بالفعل على الموقع”.