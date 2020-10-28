بسبب كورونا.. دولة عربية تعلن حالة 'الخطر الشديد'

أكدت السلطات التونسية، الأربعاء، أن "الوضع خطير جداً"، مع ارتفاع إجمالي حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1150، والإصابات إلى نحو 55 ألف حالة، وسط توقعات بتشديد القيود لوقف التفشي السريع للوباء. يتبع...



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