العمليات المشتركة ترسل لجنة عليا للتحقيق في حادثة المقدادية

أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، الأربعاء، إرسال لجنة عليا للتحقيق في أسباب وقوع الجريمة بقضاء المقدادية التي أودت بحياة ستة أشخاص.

وقال الخفاجي في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "عصابات داعش تعتمد على أسلوب الترهيب والتخويف وإرعاب المواطنين"، مبينًا أن "الجريمة التي وقعت بحق الشيخ فضاله و5 من بني كعب في المقدادية محاولة يائسة لعصابات داعش لإثبات وجودها، بانها تستطيع إرعاب المواطنين".



وأعلن الخفاجي، "إرسال لجنة عليا من قبل العمليات المشتركة لمعرفة الأسباب التي حدثت فيها الجريمة البشعة بحق الشيخ فضاله في قضاء المقدادية"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية شرعت بحملة تعقب بحثاً عن منفذي الجريمة وإحاطة المنطقة بطوق أمني من أجل القضاء على الخلايا النائمة لداعش".



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