التطبيعية تنقل مباراة نفط ميسان والديوانية الى ملعب البصرة الدولي

2020-10-28 | 13:53
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وافقت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، نقل مباراة نفط ميسان امام الديوانية الى ملعب البصرة الدولي.
وكان من المقرر ان تقام المباراة على ملعب الميمونة في ميسان، لكن إدارة الديوانية اعترضت على الملعب ووصفته بـ"غير الصالح" للعب.
وبعد اتصال بين إدارتي الناديين وبموافقة التطبيعية، تقرر نقل المباراة إلى ملعب البصرة الدولي.
وستقام المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت بغداد.
وبعد اتصال بين إدارتي الناديين وبموافقة التطبيعية، تقرر نقل المباراة إلى ملعب البصرة الدولي.
وستقام المباراة في تمام الساعة 2:30 ظهراً بتوقيت بغداد.
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