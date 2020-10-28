بالفيديو.. خليفة ميركل المحتمل يستعد لمباراة ضد زوجته

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ملامحه الجادة، لا توحي بأن الخبير الألماني في الملفات الخارجية، والخليفة المحتمل للمستشارة أنجيلا ميركل، سيجري تدريبات رياضية بمكتبه.

مقطع فيديو مقتضب ظهر فيه النائب البرلماني البارز نوربرت رونتغن، وهو يلعب بكرة خضراء في مكتبه، ما شكل حدثا لافتا اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في ألمانيا.



المقطع الذي جرى تصويره سرا من مبنى مقابل لمكتب السياسي الألماني يظهر الأخير وهو يلقي بكرة مطاطية خضراء على الواجهة الزجاجية في مكتبه ثم يلتقطها مرة أخرى.



ويبدو أن رونتغن كان يحاول إلقاء الكرة لتصطدم بنقطة معينة في الواجهة الزجاجية، في تحدي من نوع خاص.

وحقق الفيديو مشاهدات بلغت 120 ألف صباح اليوم الأربعاء، وشاركه نشطاء بكثافة، كما نال إعجاب 3 آلاف شخص على موقع تويتر وحده.



ودفع انتشار الفيديو رونتغن نفسه للتعليق عليه قائلا "أنا أتدرب.. لدي مباراة في عطلة نهاية الأسبوع المقبل ضد زوجتي".



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ولاقى الفيديو تعليقات تشيد بالسياسي الألماني، وبأنه "شخص عادي مثل الجميع يحاول تسلية وقته"، فيما شكك البعض الآخر بأنها "فكرة تسويقية ممتازة" من فريق الدعاية الانتخابية الخاص به، لأن الفيديو لاقى استحسانا من الناس.



بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك، حيث كتب حساب لمواطن ألماني يدعى هانز تساونر يقول متوجها للسياسي: "هل يخبرنا لون الكرة الخضراء شيئا عن شريك الائتلاف الحاكم الذي تفضله حال أصبحت مستشارا".



واللون الأخضر هو رمز حزب الخضر "يسار" الذي يحتل حاليا المرتبة الثانية في استطلاعات الرأي، خلف الحزب الديمقراطي المسيحي الذي ينحدر منه رونتغن.



ويتنافس رونتغن مع أرمين لاشيت حاكم ولاية شمال الراين ويستفاليا (غرب)، والسياسي البارز، فريدرش ميرتس، على رئاسة الحزب الديمقراطي المسيحي، أكبر أحزاب ألمانيا.



وكان مقررا أن تعقد انتخابات الحزب في الأسبوع الأول من ديسمبر/ كانون أول المقبل، لكن جرى تأجيلها لموعد غير محدد بسبب تفشي كورونا.



وينتظر أن يقود الفائز برئاسة الحزب حملته الانتخابية في الانتخابات البرلمانية المقررة خريف 2021، ويصبح مرشحا لمنصب المستشار خلفا لميركل.