الجزائر تعتقل إرهابيا أطلق سراحه في صفقة أسرى مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وزارة الدفاع الجزائرية تؤكد بأن الإرهابي أطلق سراحه في صفقة تبادل الأسرى بمالي وتعتبر الصفقة "منافية للقوانين الدولية".

أعلنت الجزائر، الأربعاء، اعتقالها إرهابياً بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه ضمن صفقة بين الحكومة المالية مع تنظيم "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابي.



وكشف بيان عن وزارة الدفاع الجزائرية، حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه بأنه تم ألقاء القبض على الإرهابي "مصطفى درار"، يوم الثلاثاء، بمحافظة تلمسان الواقعة غربي البلاد.

وأوضحت بأن العملية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، مشيرة في السياق إلى أنها تمت بعد مراقبة ومتابعة مستمرة للمعني منذ دخوله عبر الحدود الوطنية إلى غاية جمع واستكمال المعلومات حول تحركاته المشبوهة، كما نشرت صوراً للإرهابي.

وكشفت "الدفاع الجزائرية" عن هوية الإرهابي الكاملة، وأكدت بأنه "التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وتم إطلاق سراحه بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري بمالي، بعد مفاوضات قامت بها أطراف أجنبية، وأسفرت عن إبرام صفقة تم بموجبها إطلاق سراح أكثر من 200 إرهابي و دفع فدية مالية مقابل الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين".





Advertisements

وللمرة الأولى، تكشف الجزائر عن موقفها الرسمي من صفقة تبادل الأسرى بين الحكومة المالية والتنظيم الإرهابي.

واستهجنت وزارة الدفاع الجزائرية تلك الخطوة واعتبرتها "غير مقبولة ومنافية للقرارات الأممية التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية".

وشدد البيان على أن هذه "التصرفات من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".

وأكدت في المقابل بأن هذه "العملية النوعية مرة أخرى على فعالية المقاربة التي يعتمدها الجيش الوطني الشعبي في استتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني ومحاربة ظاهرة الإرهاب في المنطقة".

وبلغ عدد من أفرج عنهم في صفقة الإفراج عن زعيم المعارضة في مالي والرهينة الفرنسية 182 سجينا، وفق مصادر لـ"الخليج 365".