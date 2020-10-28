لبنان وإسرائيل.. خرائط الترسيم في ثاني جولات التفاوض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت، الأربعاء، الجلسة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، على أن تستأنف صبيحة اليوم التالي.

ووفق مراسلة الخليج 365، غادر الوفد اللبناني، عبر طوافات، إلى العاصمة بيروت، متوجها للقصر الرئاسي لإطلاع الرئيس ميشال عون وقائد الجيش جوزيف عون، على محاضر الجلسة.



يأتي ذلك وسط تكتم شديد، حيث تقرر عدم نشر صور الوفدين بناء على طلب الجانب اللبناني.



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وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومتر مربع، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة.

وانعقدت جلسة اليوم في نقطة حدودية تابعة لقوة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) بحضور ممثلين عن المنظمة الدولية، والدبلوماسي الأمريكي جون ديروشير الذي يتولى تسيير ملف المفاوضات بين البلدين.

ويأمل البلدان إحراز تقدم في المفاوضات الجارية ضمن مهلة زمنية معقولة قد تستغرق أشهراً.