وفد روسي يصل لبنان لبحث عودة اللاجئين إلى سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وفد روسي، الأربعاء، إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين، لبحث عودة اللاجئين إلى سوريا، وسط أنباء عن تأجيل المؤتمر المخصص لمناقشتها.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية فإن وفدا روسيا رفيعا وصل صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، على متن طائرة عسكرية روسية.

ويضم الوفد عددا من الدبلوماسيين والعسكريين برئاسة كبير مساعدي وزير الخارجية والمبعوث الروسي الخاص ألكسندر لافروتوف، وسفير روسيا لدى سوريا ألكسندر كينشاهاك في زيارة رسمية إلى لبنان تستمر يوما واحدا.

ويجري الوفد خلالها محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتعلق بمناقشة عقد مؤتمر دولي حول إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم والعلاقات الثنائية بين لبنان وروسيا، وفق المصدر ذاته.

فيما قالت مصادر سياسية وأخرى عسكرية لـ"الخليج 365" إن الوفد سيلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون وقائد الجيش جوزيف عون، إضافة إلى رئيسي البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

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وأكدت على أن "مؤتمر اللاجئين سيكون البند الرئيسي على جدول أعمال اللقاءات".

وفي حين تشير المعلومات إلى إمكانية تأجيل المؤتمر الذي كانت قد دعت له دمشق الشهر المقبل، قالت المصادر إنه قد يتم نقل مكان إقامته من دمشق إلى كازاخستان وذلك انطلاقا مما ستنتجه المباحثات التي يقوم بها الوفد.

وبانتظار ما سيحمله الوفد إلى لبنان، أكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية ميشال عون، لـ"الخليج 365" أن مطلب الأخير سيكون العمل سريعا في عملية إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وتخفيف عبء وجودهم على لبنان في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة التي تعاني منها البلاد.

وأكدت على أن لبنان سيقدم كل ما يملكه من مساعدات لوجيستية وأمنية في هذا الإطار لتحقيق هذا الأمر، وهو ما سبق أن أبلغه عون للمجتمع الدولي والمسؤولين المعنيين الذي التقاهم.

ويعيش في لبنان نحو مليون لاجئ سوري، منذ بدء الاضطرابات في سوريا 2011، يتوزعون على المناطق اللبنانية ويسكن في معظمهم في مناطق الشمال والبقاع، في مخيمات عشوائية، ويتلقون مساعدات من مفوضية شؤون اللاجئين.