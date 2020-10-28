شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات أول دولة عربية تفتتح قنصلية بمدينة العيون جنوب المغرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المغرب أن دولة الإمارات قررت فتح قُنصلية عامة بمدينة العيون الواقعة جنوبي البلاد، لتصبح أول دولة عربية تقوم بهذه الخطوة.



وبحسب بيان للديوان الملكي المغربي وفقا لـ "العين الإخبارية" ، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أخبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، بالموضوع خلال مُباحثات هاتفية ثُنائية.

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