شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة للمرشح حسن ضوه بدائرة منيا القمح ومشتول بالشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم المهندس حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دائرة منيا القمح ومشتول السوق بمحافظة الشرقية، بانتخابات مجلس النواب 2020، رقم 11 رمز الحصان، بجولات مكثفة في كل مدن ومراكز وقرى وعزب محافظة الشرقية، حرصا على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم والتعرف على مشكلاتهم وطموحاتهم وآمالهم، وتعريفهم برنامجه الانتخابى.

وشهدت الأيام الماضية منذ بدء فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، جولات مكثفة للمهندس حسن ضوه في كل أنحاء محافظة الشرقية، وقام بجولات داخل مركز مشتول السوق، وكذلك مركز منيا القمح، وتشهد جولات "ضوه" قيامه بالتواصل مع المواطنين في كل الشوارع.

ويواصل المرشح حسن ضوه جولاته الانتخابية اليوم بزيارة قرى صنافين قبلى وبحرى، وقرية القراقرة بمدينة منيا القمح، وغدا جولات أخرى ستجوب مدينة منيا القمح بكل شوارعها ومناطقها، كما سيتم تنظيم مسيرة حاشدة غدا الأربعاء، بمشاركة نحو 1000 شاب وفتاة، بالإضافة إلى تنظيم مؤتمر موسع يوم السبت القادم بمناسبة المولد النبوى الشريف.

ويعد "ضوه" ابن عائلة ضوه بمنيا القمح، وابن عائلة أبو سليمان بمشتول السوق، قصة نجاح وكفاح عمرها 38 سنة، فهو من مواليد منيا القمح بالشرقية وكانا والديه يعملان إداريين بالزراعة، ثم تدرج فى المراحل التعليمية حتى التحق بجامعة المنيا كلية الهندسة قسم الميكانيكا وتخرج منها بتقدير جيد جدا، ثم التحق بالخدمة العسكرية بنظام ضابط احتياطى.

واستكمل المهندس ضوه، مسيرته العملية بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وبدأ بمهندس موقع ثم تدرج حتى وصل إلى مدير قطاع، وعاد إلى مصر مرة أخرى خلال عام 2016 ليبدأ مسيرة اقتصادية ناجحة بتأسيس شركة مقاولات ناجحة.

وحول العمل السياسى، انضم "ضوه" إلى العمل السياسى فى 2017 ، ثم تولى منصب أمين حزب الغد بمنيا القمح خلال عام 2018 ، حتى أصبح نائب رئيس الحزب وعضو هيئة العليا بمحافظة الشرقية، ثم انضم لتنسيقية شباب الأحزاب فى عام 2019 ، ويعد ضمن 6 مرشحين على مستوى الجمهورية فى التنسيقية ضمن الشباب.













































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