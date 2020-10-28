شكرا لقرائتكم خبر عن فوز علاء عابد بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب النائب الأول للبرلمان العربى، كما فاز الدكتور عادل العسومي من البحرين برئاسة البرلمان العربي.

وقد أجريت صباح اليوم الثلاثاء جلسة إجراءات انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية وشارك فيها نواب 22 دوله عربية ومنهم: مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات واليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن وجيبوتى، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال ومورتيانيا وجزر القمر ولبنان ، وسلطنة عمان.

الجدير بالذكر أن البرلمان العربي له أربع نواب نواب ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التى حصلوا عليها وذلك طبقا للائحة الداخلية للبرلمان العربي.

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وقد أنشىء بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بمدينة الجزائر ، بالجمهورية الجزائرية ، وذلك بتاريخ 23 مارس 2005 ؛ وفي هذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية ، جاء في صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم (290) ، ونصها : " ينشأ في اطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي، تشكيله ومهامه واختصاصاته".