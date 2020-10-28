شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لائحة الشيوخ تستقر إلى اعتماد 14 لجنة نوعية.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس من مناقشة 100 مادة من مسودة اللائحة التى أعدتها الأمانة العامة للمجلس والتي استقرت خلال مناقشتها علي اعتماد 14 لجنة نوعية برلمانية بالمجلس مع مرونة استحداث لجان أخري إذا تطلب الأمر ذلك، علي أن تواصل أعمالها الأحد القادم لاستكمال مناقشة باقي المواد.

يٌشار إلي أن عدد اللجان بمجلس الشوري السابق كانت 10 لجان فقط، مما يعني وجود 4 لجان برلمانية جديدة داخل مجلس الشيوخ، وهى لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر واللجنة الدينية، فضلا عن التشكيل المختلف والمتنوع فى اللجان واختصاصاتها.

واللافت أن لجنة الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية في مشروع اللائحة الجديد، بديلا للجنة الشئون المالية والاقتصادية، كما أضيف للجنة التعليم والبحث العلمى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث كان تشكيلها فى السابق لجنة التعليم والبحث العلمى والشباب.

وشهدت اللجان أيضا فصل مهام الآمن القومى عن لجنة الشئون العربية والخارجية فى مجلس الشورى السابق لتصبح لجنة الشؤون العربية والآفريقية والخارجية.

وكانت اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الملغى، تنص على تشكيل 10 لجان نوعية هي كالآتي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى، ولجنة الإنتاج الصناعى والطاقة، ولجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، ولجنة التعليم والبحث العلمى والشباب، ولجنة الصحة والسكان والبيئة ولجنة الثقافة والإعلام والسياحة، ولجنة الإنتاج الزراعى والرى واستصلاح الأراضى ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير.

ونرصد علي النحو التالي أسماء اللجان النوعية الـ14 التى أقرتها لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ، فى ضوء المادة (36) والتي تقضي بأن تنشأ بالمجلس اللجانُ النوعية الآتية:

1. لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الخُطة والموازنة والشؤون الاقتصادية.

3. لجنة الشؤون العربية والأفريقية والخارجية.

4. لجنة الدفاع والأمن القومي.

5. لجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة.

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6. لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة النقل والإسكان والإدارة المحلية.

8. لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة.

11. لجنة الزراعة والري.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

13. لجنة السياحة والثقافة والإعلام.

14. لجنة الشؤون الدينية