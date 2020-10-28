شكرا لقرائتكم خبر عن السلاب يقدم كشف حساب لأهالي مدينة نصر ومصر الجديدة عن فترة عضويته بمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محمد السلاب: 44 مكتبًا لتلقي طلبات المواطنين بالدائرة ونعمل زيادتهم لاستيعاب احتياجاتهم

أكد النائب محمد السلاب أن الـدور الرقابي والتشـريعي سيظل مـن المهـام الـي يضطلـع بهـا النائـب، مشيرا الى انه ساهم من خلال عضويته في المجلس خلال الفصل التشريعي الأول كنائـب ووكيـل للجنـة الصناعـة فى مناقشـة وإقـرار العديـد مـن التشـريعات ، ومنهـا عـلي سـبيل المثال وليس الحصر قانون الاستثمار، قانون الخدمة المدنية، قانون تقييد اســتخدام الأكياس البلاستيكية، قانون ضريبة القيمة المضافة، قانون التقاعد، قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنيــة، كما ان جولاته الخارجية لعدد من الدول الأوروبية والعربية والاطلاع على تجارب برلمانات هذه الدول اكسبته مزيد من الخبرة، مشيرًا إلى أهمية الجولات الخارجية للنواب للبرلمانات العالم لاكتساب الخبرات. جاء ذلك في إطار نشاط النائب محمد السلاب خلال فترة الدعاية لترشحه في انتخابات مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، وتقديمه لكشف حساب عن الفترة السابقة.

وأشار السلاب الى أن مصر تشهد حاليًا تغييرات جذرية على المستوي الاقتصادي وعلى مستوى مشروعات البنية التحتية فضلًا عن التحديات التى تواجهها فى الداخل والخارج، ما يتطلب العمل من جانب النواب بشكل يتواكب مع الرؤية التى تتبناها القيادة الحكيمة للدولة فى إطار الحراك السياسي والصورة المشرفة التى تعيشها مصر والتى تستكمل بها بناء مؤسساتها الدستورية.

محمد مصطفى السلاب، هو المرشح رقم "1" فردي ورمز "القلم" عن دائرة "مصر الجديدة ومدينة نصر"، وعضو مجلس النواب حاليا بقائمة "في حب مصر"، ويرتكز برنامجه الانتخابي على الاهتمام بالجانب الخدمي الذى يهم المواطن من خلال مبادرات والتواصل مع الشارع بشكل مباشر وأكبر، معربًا عن رغبته باختياره الترشح فرديًا حتى يتيح له الفرصة التواجد بشكل أكبر فى الشارع مع المواطنين، ومؤكدًا فى الوقت ذاته أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة فى أداء مستوي الخدمات المقدمة سواء للمدارس بزيادة أعداد الفصول المدرسية منعًا للتكدس، ورفع مستوي الخدمة بالمراكز الطبية من خلال تأهيلها.

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ولفت السلاب، إلى أنه تم رصد العديد من الجوانب الخدمية التى تحتاج لحلول سريعة والتى سيتم العمل عليها بما يحقق ويفي بمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم، مؤكدًا أن البرنامج الحقيقي له هو تلبية احتياجات المواطنين وفق أولويات كل منطقة، موضحا أن لديه 44 مكتبًا لتلقي طلبات وشكاوى المواطنين فى منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر وجاري العمل على زيادتهم حاليا لاستيعاب متطلبات واحتياجات المواطنين.

النائب محمد السلاب هو رئيس "مجموعة مصطفى السلاب" وهو عضو "مجلس النواب"، ووكيل لجنة الصناعة وعضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجلس،

ويشغل منصب رئيس كل من "مصانع سيراميكا رويال"، و"مؤسسة العمل الخيري والاجتماعي"، كما يترأس مجلس إدارة "مستشفى مصطفى السلاب الخيري للعلاج بالمجان"، وعضو "الجمعية البريطانية لرجال الأعمال"، و"الجمعية العمومية لمستثمري مدينة العبور"، و"النقابة العامة للتجاريين"، وهو حاصل على بكالوريوس التجارة وإدارة الأعمال، ودبلوم عام في وسائل الإعلام والإعلان.