شكرا لقرائتكم خبر عن حفل المولد النبوى.. ثانى حضور لرئيس مجلس الشيوخ فى مناسبة رسمية بعد انتخابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى، المقامة الآن، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وقيادات الدولة ومن بينهم الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وتعد هذه ثانى مناسبة رسمية يحضرها رئيس مجلس الشيوخ بصفته، بعد انتخاب وتشكيل المجلس وعقد الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ بتاريخ 18 من شهر أكتوبر الجارى، وذلك بعد عودة الغرفة الثانية للبرلمان المتمثلة في "الشيوخ"، بعد أن كان مسماه "مجلس الشورى" وتم إلغاءه في دستور 2014، وأعادته التعديلات الدستورية التي أقرها ووافق عليها الشعب المصرى في عام 2019، تحت مسمى "مجلس الشيوخ"

وشهدت الاحتفالية تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من علماء الدين خلال احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى الشريف.