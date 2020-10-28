القنيطرة.. أرباب ومسيرو النوادي والقاعات الرياضية يطالبون عامل الإقليم باستئناف أنشطتهم

دعا عدد من أرباب ومسيري النوادي، والقاعات الرياضية، في مدينة القنيطرة، عامل الإقليم، إلى إلغاء القرار العاملي بخصوص إغلاق النوادي الرياضية في المدينة.

وفي هذا الإطار، قال عدد من أرباب ومسيري النوادي، والقاعات الرياضية، في مدينة القنيطرة، في مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، إن قرار إغلاق القاعات الرياضية، يشكل أضرار فادحة، على هذا القطاع.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا القطاع في الأصل، تضرر من أزمة الجايحة، وما يترتب عن ذلك من تراكم الواجبات، والكراء، والالتزامات المالية، التي أوصلت، بحسب المصدر نفسه، إلى حافة الإفلاس.

وطالب أرباب النوادي الرياضية في مدينة القنيطرة عامل الإقليم إلى إعادة النظر في إغلاق القاعات الرياضية.