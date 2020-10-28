دعا عدد من أرباب ومسيري النوادي، والقاعات الرياضية، في مدينة القنيطرة، عامل الإقليم، إلى إلغاء القرار العاملي بخصوص إغلاق النوادي الرياضية في المدينة.
وفي هذا الإطار، قال عدد من أرباب ومسيري النوادي، والقاعات الرياضية، في مدينة القنيطرة، في مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، إن قرار إغلاق القاعات الرياضية، يشكل أضرار فادحة، على هذا القطاع.
وأوضح المصدر نفسه أن هذا القطاع في الأصل، تضرر من أزمة الجايحة، وما يترتب عن ذلك من تراكم الواجبات، والكراء، والالتزامات المالية، التي أوصلت، بحسب المصدر نفسه، إلى حافة الإفلاس.
وطالب أرباب النوادي الرياضية في مدينة القنيطرة عامل الإقليم إلى إعادة النظر في إغلاق القاعات الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر القنيطرة.. أرباب ومسيرو النوادي والقاعات الرياضية يطالبون عامل الإقليم باستئناف أنشطتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.