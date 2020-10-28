المركز السينمائي المغربي يحتفي بمسيرة الراحل سعد الله عزيز

يكرم المركز السينمائي المغربي، الممثل الراحل سعد الله عزيز، عبر عرض أبرز الأعمال، التي شارك بها في الدورة الجديدة من سلسلة عرض CCM للأفلام المغربية.

واختار المركز نفسه تسليط الضوء على مسيرة الراحل، عبر تخصيص حيز ضمن مباردرته في عرض الأفلام المغربية على موقعه، الذي انطلق في فترة الحجر الصحي.

ومن بين أفلام عزيز سعد الله، التي تعرض على موقع المركز “ساعي البريد”، و”عنوان مؤقت”، و”بادس”، و“زمن الإرهاب”، الذي تكفل بإخراجه.

وسيتم عرض كل فيلم على الموقع الإلكتروني للمركز لمدة تتاح فيها المشاهدة على مدار ساعات اليوم.

يذكر أن سعد الله عزيز وافته المنية، يوم 13 أكتوبر الجاري، عن عمر ناهز 70 سنة، بعد معاناة مع مرض السرطان.