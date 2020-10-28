انفراد.. الزمالك “يراسل” الكاف لتأجيل مباراة الرجاء ونهاٸي “التشامبيونزليغ” لأسباب سياسية

علم “اليوم 24” من مصدر جيد الإطلاع من داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن فريق الزمالك المصري راسل “الكاف” لطلب تأجيل مباراة نصف النهاٸي أمام الرجاء لأسباب سياسية.

وشدد مصدرنا علی كون الزمالك طالب بخوض مباراة الرجاء لحساب إياب نصف نهاٸي دوري ابطال افريقيا يوم 3 نونبر عوض اليوم الأول المحدد، كما طالب في المراسلة ذاتها بتغيير موعد النهاٸي من 6 نونبر الی 17 من الشهر ذاته.

وبرر الزمالك، وفق إفادة المصدر ذاته، طلبه بتغيير موعد مبارتي نصف النهاٸي والنهاٸي بالانتخابات التي ستشهدها مصر بين 6 و 8 نونبر الجاري.

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