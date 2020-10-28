من المنتظر أن تعلن سلطات سبتة المحتلة، خلال الساعات القليلة القادمة عن قرار إغلاق المدينة كل ثلاثة أيام في الأسبوع، بعد تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.
وكشف موقع “الفارو” أنه سيتم منع الدخول والخروج من وإلى المدينة أيام الجمعة، والسبت، والأحد، وكذا توقيف الرحلات البحرية بين الثغر المحتل وإسبانيا.
وأضاف الموقع ذاته، أن السلطات اختارت الأيام المذكورة على اعتبار أنها أيام عطلة تكثر فيها الحركية في المدينة.
وكانت عدد الحالات النشطة قد شهدت ارتفاعا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت 414 حالة، بينما توفي 19 مصابا بالفيروس بسبب مضاعفات كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب تدهور الوضع الوبائي في سبتة المحتلة..ترقب بإغلاق كلي للمدينة ثلاثة أيام في الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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