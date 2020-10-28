أجندات تركيا تصر على التنقيب في المتوسط وخلق الأزمة مع اليونان

الأربعاء 28 أكتوبر 2020

تصر تركيا على أجندتها الخاصة بشأن التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ما يثير التوترات بينها وبين اليونان وقبرص العضوين في الاتحاد الأوروبي.



وتؤكد الخارجية اليونانية أن الأنشطة التركية في شرق البحر المتوسط تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميين.

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وكانت الخارجية قالت في بيان إن قيام تركيا بأعمال "مسح غير قانونية جنوب كاستيلوريزو على الجرف القاري لليونان، على بعد 6.5 ميل بحري فقط من الشواطئ اليونانية، يمثل تصعيداً كبيراً وتهديداً مباشراً للسلام والأمن في المنطقة".

و"نافتيكس"، اختصار لمصطلح "الرسائل النصية البحرية"، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة، من أجل التنبيه والتواصل مع السفن المبحرة في عرض البحر.

ويقوم الجهاز بالتنبيه في حالة وجود خطر، كما يبعث رسائل حول الحوادث وتوقعات الأرصاد الجوية وأنشطة البحث والإنقاذ.

وعند نشر رسائل من جانب إدارة الملاحة البحرية الهيدروغرافية وإدارة علوم المحيطات، تستقبل السفن هذه الرسائل عبر أجهزة نافتيكس.