شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرق بيرو والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لـلبيرو.

وذكر تقرير لمركز المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة أن الزلزال الذي تم رصده الساعة 09:01 بالتوقيت المحلي وقع مركزه على بعد 56 كيلومتراً من جنوب غرب منطقة تشانغيلو في مقاطعة نازكا ، على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد أي معلومات حول الخسائر المادية أو وقوع إصابات.