شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شرق بيرو والان نبدء بالتفاصيل
وذكر تقرير لمركز المسح الجيولوجي في الولايات المتحدة أن الزلزال الذي تم رصده الساعة 09:01 بالتوقيت المحلي وقع مركزه على بعد 56 كيلومتراً من جنوب غرب منطقة تشانغيلو في مقاطعة نازكا ، على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد أي معلومات حول الخسائر المادية أو وقوع إصابات.
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