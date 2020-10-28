شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تسجل أعلى زيادة يومية بوفيات فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري على التلفزيون الرسمي إن إيران سجلت 415 وفاة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وهو أعلى معدل للوفيات في يوم واحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في الدولة الأكثر تضررا في الشرق الأوسط إلى 33714.



وذكرت لاري أنه تم تسجيل 6824 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 558648 إصابة.

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