فيروس كورونا يضرب المانيا بقوة والحكومة تدرس خيارات اضافية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

لأول مرة منذ بداية الجائحة، اقتربت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي سجلت في ألمانيا خلال 24 ساعة من عتبة الـ15 ألفا.



وأعلن معهد روبرت كوخ الفدرالي للأمراض المعدية اليوم الأربعاء عن رصد 14964 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال آخر 24 ساعة (مقابل 11409 إصابات في اليوم السابق)، ما حطم الرقم القياسي السابق (14714 إصابة) الذي يعود إلى يوم السبت الماضي.

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في ألمانيا خلال اليوم الأخير بواقع 85 حالة وفاة جديدة، مقابل 42 وفاة في اليوم السابق.

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وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في ألمانيا منذ بداية الجائحة 464239 منها 10098 حالة وفاة.

ومن المقرر أن تعقد المستشارة أنغيلا ميركل اليوم اجتماعا افتراضيا مع رؤساء الولايات الألمانية لبحث الإجراءات الممكن اتخاذها بغية الحد من انتشار العدوى.

وأفادت وسائل إعلام ألمانية ودولية كبرى، منها وكالة الأنباء الألمانية dpa و"رويترز" بأن ميركل ستطرح خلال الاجتماع القادم مشروع قرار يقضي بإغلاق الحانات والصالات الرياضية والملاهي ودور السينماء والمسابح اعتبارا من الرابع من نوفمبر القادم وحتى نهاية الشهر.

وسيحظر القرار اللقاء بين أشخاص يقيمون في أكثر من منزل في الأماكن الشعبية.