شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تسجل شفاء 807 إصابات من كورونا وإجمالي المتعافين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة الكویتیة الیوم الأربعاء شفاء 807 أشخاص من الإصابة بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19)، في الأربع وعشرین ساعة الماضیة لیرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافین في البلاد إلى 114923.



وقالت الوزارة في بیان لوكالة الأنباء الكویتیة (كونا) إنھ تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبیةاللازمة والخطوات المتبعة في ھذا الشأن.

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