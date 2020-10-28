سيف بن زايد: أجواء إيجابية تسود الشرق الأوسط في إطار معاهدات السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ترأس الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس الاجتماع السابع والثلاثين لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي.



وأشاد في كلمته الافتتاحية بالأجواء الإيجابية التي تسود منطقة الشرق الأوسط في إطار معاهدات السلام التي تواصل المسير بثبات، بما يدعم استقرار المنطقة ويمهد لمستقبلٍ أكثرَ رفاهاً ويدعم جودة الحياة للمجتمعات كافة.

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وتوجه، بالدعاء لله عز وجل بالرحمة والمغفرة للراحل أمير الإنسانية «المغفور له بإذن الله» الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مشيراً إلى أن «الأمير الراحل» كان قائداً استثنائياً قدم الكثير لأمته ووطنه وشعبه، كما أعرب سموه عن تمنياته للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة دوام التوفيق والسداد في مواصلة المسيرة المظفرة نحو مزيد من التقدم والنجاح.

ونقل سموه تحيات قيادة دولة الإمارات، وتمنياتها الغالية لدول المجلس بدوام الاستقرار والأمن والازدهار في ظل قياداتها الحكيمة، مؤكداً أن اللقاء يعكس حرص واهتمام قيادات دول مجلس التعاون على تعزيز وتطوير العمل المشترك وبناء شراكات إقليمية وعالمية تستهدف تعزيز مسيرة التنمية الشاملة في دول المجلس.

وجرى استعراض عددٍ من القضايا الأمنية والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية في دول المجلس بحسب تقارير اللجان الأمنية المختصة العاملة ضمن مؤسسات المجلس في مجالات مكافحة الجريمة والمخدرات ومواجهة التحديات الأمنية مثل الجرائم المنظمة العابرة للحدود وغسيل الأموال وغيرها من الموضوعات ضمن اختصاصات المجلس.