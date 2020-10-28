السيسي: حرية التعبير يجب أن تتوقف عند جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف شخص

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 28 أكتوبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن حرية التعبير يجب أن تتوقف عندما يصل الأمر إلى جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف شخص.

Advertisements وأضاف السيسي رداً على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله : كفى إيذاء لنا. وأكد السيسي رفضه القاطع لأي أعمال عنف أو إرهاب من أي طرف تحت شعار الدفاع عن الدين أو الرموز أو المقدسات الدينية

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