مختار جمعة يهدي كتابين من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف للسيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الله بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق، مشددا على أن الترجمة الحقيقية تمكن فى اتباع سنته وحسن الاقتداء به ومن مكارم أخلاق النبي خلق الوفاء ورد الجميل.

وأضاف خلال كلمته في احتفال المولد النبوى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن العالم لن يقدر ديننا حق التقدير إلا إذا أحسنا نحن أنفسنا فهم ديننا وتفوقنا في أمور الدنيا.

وتابع: "الرئيس سعى خلال الفترة الماضية على تحسين الأحوال العلمية والمادية للأئمة من خلال زيادات مالية مختلفة وصرف مكافأت تميز علمى، تشجيعا لهم للحصول على من درجة علمية في تخصصات مختلفة".

وأهدى وزير الأوقاف في نهاية كلمته، كتابين من إصدارات وزارة الأوقاف حول السيرة النبوية الشريفة إلى الرئيس السيسي، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.