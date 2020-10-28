الإمارات تعتزم إفتتاح أوّل قنصليّةٍ عربيّة في الصحراء الغربيّة

أكد بيان للقصر الملكي في الرباط بالمغرب أن الإمارات العربية المتحدة، ستكون أول دولة عربية تفتتح قنصلية لها في الصحراء الغربية، المنطقة المتنازع عليها.
وأشار البيان إلى أن القنصلية ستكون في مدينة العيون، أكبر مدن الصحراء الغربية، وأن القرار جاء بعد إتصال هاتفي بين العاهل المغربي، الملك محمد السادس وولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وقد يساعد قرار الإمارات هذا في حشد الدعم مع الدول العربية الحليفة لتحقيق إعتراف دولي بملكية المغرب للصحراء الغربية، حيث سعت الأخيرة بشكل كبير، للحصول عليها دبلوماسيا.
وفتحت حوالي 15 دولة إفريقية قنصليات في الصحراء الغربية وإفتتحت كل من زامبيا وإيسواتيني أبوابها، يوم أمس الثلاثاء.
جدير بالذكر أن الصحراء الغربية تخضع للسلطات المغربية منذ إنتهاء الحكم الاستعماري الإسباني هناك عام 1974، فيما تضغط جبهة البوليساريو من أجل نيل هذا الإقليم الغني بالثروة السمكية والفسفاط.
كما فشلت جهود الأمم المتحدة للتوسط في التسوية بين المغرب وجبهة البوليساريو بشكل متكرر، لكنها نجحت في وقف إطلاق النار عام 1991.
المصدر: "رويترز"
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