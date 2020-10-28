بدأ الأطباء في إسبانيا إضرابا عن العمل أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ 25 عاما، في ظل تصاعد الإصابات بفيروس كورونا، وفق ما ذكرته "الأناضول".
وسجلت السلطات الصحية في إسبانيا الثلاثاء، أكثر من 18 ألف إصابة بكورونا، خلال يوم واحد.
ويحتج أطباء إسبانيا من أجل تحسين ظروف العمل وضد قانون جديد يقلل من معايير تعيين الأطباء.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا / لأوّل مرّة منذ 25 عامًا... الأطبّاء يضربون عن العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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