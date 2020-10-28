فرنسا: ماكرون سيعلن عن حجر صحي شامل في البلاد لمدة 4 أسابيع

أكدت قناة BFMTV اليوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون سيعلن غدا الاربعاء عن حجر صحي شامل في البلاد لمدة 4 اسابيع قابلة للتمديد حسب الحالة الوبائية.

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